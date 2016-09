Hitradio Ö3

Meistgehört: Hitradio Ö3 bleibt der beliebteste Sender

Mehr als 2,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher hören täglich Ö3. Damit ist Ö3 weiterhin Reichweitensieger und Nummer 1 am österreichischen Radiomarkt. Vielen Dank!

„Ö3-Nachrichten“ um 12 Uhr, 21. September 2016

Mit einer Tagesreichweite von 33,0% oder mehr als 2,5 Millionen täglichen Hörerinnen und Hörern bindet Ö3 jede dritte Österreicherin und jeden dritten Österreicher täglich an sein Programm, in der Gruppe 14 – 49 liegt die Tagesreichweite sogar bei 39,1%. Sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch bei 14- bis 49-Jährigen erreicht Ö3 täglich mehr Hörer/innen als alle österreichischen Privatradios in Summe.

ORF Radios bestätigen Marktführerschaft

Die Österreicherinnen und Österreicher verbringen täglich mehr als drei Stunden mit dem Radio, die Hördauer liegt bei 185 Minuten. Mehr als drei Viertel der österreichischen Bevölkerung nutzen das Radio täglich zumindest 15 Minuten.

Auf Basis des 1. Halbjahres 2016 erzielen die Radioangebote des ORF gesamt einen Marktanteil von 70%, auf den inländischen Mitbewerb fallen 27%. Der Marktanteil des ORF ist damit mehr als 2,5 Mal so hoch wie jener aller Kommerzradios zusammen. Die Tagesreichweite des ORF liegt bei 61,6%.