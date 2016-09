FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / picturedesk.com

Brangelina-Scheidung: Rosenkrieg um Kinder?

Das vormalige Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt steuert womöglich auf einen heftigen Streit um das Sorgerecht für seine sechs Kinder zu.

Wie die US-Website TMZ am Mittwoch berichtet, will Pitt nicht hinnehmen, dass Jolie das alleinige Sorgerecht beansprucht und ihm allein ein Besuchsrecht gewähren will.

Jolie träume, wenn sie denke, dass sie Pitt die Kinder wegnehmen könne, zitiert das auf Promi-News spezialisierte Portal das Umfeld des Schauspielers. Dies werde „nicht passieren“. Der 52-Jährige wolle hart für ein gemeinsames Sorgerecht kämpfen.

Damit zeichne sich ab, dass das Sorgerecht zum Kernpunkt des Scheidungsverfahrens werde, schrieb TMZ. Dieses Thema berge das Potenzial eines „heftigen juristischen Streits“. Zugleich zitierte das Portal jedoch aus dem Umfeld Pitts, dieser halte Jolie für eine „großartige Mutter“ und wolle ihr durch die Scheidung keinen Schaden zufügen.

Drogen, Alkohol und Wutausbrüche

TMZ hatte am Dienstag berichtet, dass die 41-Jährige wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung eingereicht habe. Der Website zufolge sorgt sich Jolie wegen Pitts Cannabis- und Alkoholkonsums und damit einhergehender Wutanfälle um das Wohl der Kinder. Unterhaltszahlungen wolle sie aber nicht. Aus dem Umfeld Pitts hieß es nun laut TMZ, dieser habe seine Kinder niemals in Gefahr gebracht.

Die beiden Hollywood-Superstars hatten im August 2014 geheiratet, nachdem sie schon zehn Jahre lang ein Paar gewesen waren. In dieser Zeit bekamen Pitt und Jolie drei leibliche Kinder und sorgten für drei Adoptivkinder aus Vietnam, Kambodscha und Äthiopien. Sie heirateten damals heimlich im südfranzösischen Familienschloss Miraval.

Pitt „am Boden zerstört“

Der Website zufolge kriselte die Ehe bereits seit Monaten, und die beiden hätten mehrfach offen miteinander über eine Scheidung gesprochen. Insofern sei Jolies Scheidungsantrag für Pitt kein Schock gewesen. Dennoch sei er „am Boden zerstört“. (AFP/CC)

