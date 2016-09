Tobis

Schlechte Mütter haben mehr Spaß

Partyfilme für Männer gibt´s wie Sand am Meer - vom Teenager- bis zum Pensionsalter. Mit „Bad Moms“ zeigen die Macher von „Hangover“, dass sich auch brave Mütter einen ordentlichen Exzess verdienen. Mit dabei Mila Kunis, Kristen Bell und Christina Applegate.

Inhalt

Amy Mitchell (Mila Kunis) steckt mittendrin im Alltagswahnsinn. Die attraktive 32-Jährige strampelt sich ganz schön ab, um Kids und Karriere unter einen Hut zu bringen. Als sie herausfindet, dass sie von ihrem Mann Mike (David Walton) auch noch betrogen wird, ist Schluss mit Nettigkeit und Perfektion.

Ö3-Wecker mit Robert Kratky, 22. September 2016

Ab sofort pfeift Amy auf alle Regeln, setzt den untreuen Gatten kurzerhand vor die Tür und lässt es mit ihren neuen Freundinnen, der braven Kiki (Kristen Bell) und der frivolen Carla (Kathryn Hahn), so richtig krachen: Supermom war gestern – jetzt regieren die Bad Moms!

So viel unverschämte Freizügigkeit ruft umgehend Gwendolyn James (Christina Applegate) auf den Plan. Die spießige Übermutter der Schule hält nämlich gar nichts von Spaßkultur und setzt ein böses Intrigenspiel in Gang, was Amy nur noch mehr in Fahrt bringt: Ring frei für den „Battle of the Moms“...

P.A. Straubingers Filmkritik

„Hangover-Humor“ und Mutterliebe sind hier kein Widerspruch. „Bad Moms“ hätte leicht ein lahmes Marketingvehikel werden können, aber die gut aufgelegte Besetzung und das freche Drehbuch sorgen ebenso für deftige Pointen wie für warmherzige Momente.

Bringt 7 von 10 zündend-zielgruppentaugliche Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Komödie / USA 2016

Länge: 100 Minuten

Darsteller: Mila Kunis, Christina Applegate, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Jada Pinkett Smith, David Walton, Wanda Sykes, u.a.

Regie: Jon Lucas, Scott Moore

