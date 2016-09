Brangelina: Angebliche Geliebte dementiert Affäre

Spekuliert wurde in den letzten 24 Stunden viel. Unter anderem wurde diskutiert ob Brad Pitt seine Noch-Ehefrau Angelina Jolie möglicherweise mit Schauspielerin Marion Cotillard betrogen haben könnte. Diese dementiert die Vorwürfe.

In ihrem neuesten Instagram-Post gibt Marion Cotilllard ein Statement zum Vorwurf der Grund für die Scheidung von Brangelina zu sein ab.

Gleich zu Beginn betont sie, dass es sehr untypisch für sie sei, sich in der Öffentlichkeit zu ihrem Privatleben zu äußern. Doch da ihr nahe stehende Menschen nun mit hineingezogen werden, will sie etwas dazu sagen. Weiters schreibt sie wie glücklich sie mit ihrem Mann sei, mit dem sie bereits ein Kind hat und mit dem sie ein weiteres erwartet.

Angelina und Brad wünscht sie hingegen nur das Beste.

Während Marion Cotilllard auf Instagram ihr Statement abgab, wurde nun bekannt, dass Brad Pitt angeblich erst vor 24 Stunden von der Scheidung erfahren haben soll. Wutentbrannt, stinksauer und geschockt soll er gewesen sein.

Den gestrigen Tag dürfte er mit Koffer packen beschäftigt gewesen sein, denn die Umzugswägen wurden schon vor der gemeinsamen Villa gesichtet. (JP)