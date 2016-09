Zuckerberg spendet drei Milliarden Dollar für Forschung

Er gilt als einer der reichsten Menschen der Welt - mit Facebook hat er sich eine ordentliche Geldquelle aufgebaut. Einen Teil seines Vermögens will er jetzt für den guten Zweck einsetzen.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Ehefrau Priscilla Chan wollen innerhalb der kommenden zehn Jahre drei Milliarden Dollar (2,68 Mrd. Euro) für den Kampf gegen Krankheiten spenden. Das Projekt solle von der Neurowissenschafterin und Genetik-Expertin Cori Bargmann geleitet werden, kündigte das Ehepaar am Mittwoch in San Francisco an.

Bildung und Kampf gegen Krankheiten

Zuckerberg und Chan hatten bereits im vergangenen Jahr zur Geburt ihrer Tochter angekündigt, im Laufe ihres Lebens 99 Prozent ihrer Facebook-Anteile für Wohltätigkeit auszugeben. Schon damals wurde der Kampf gegen Krankheiten neben der Bildung als ein Ziel genannt. Zuckerbergs Vermögen wird aktuell auf mehr als 56 Milliarden Dollar geschätzt, vor allem durch seine hohe Facebook-Beteiligung.

(APA)