Das Netz leidet mit Brangelina

...naja zumindest ein bisschen. „Es tut mir sehr leid für sie“, sagte der seit Jahren mit Pitt befreundete Schauspieler George Clooney gegenüber CNN. Auf Twitter und Co. hält sich das Mitleid unter dem #brangelina in Grenzen. Da macht man sich lieber über die Trennung lustig.

#Brangelina Sie haben so gut zusammen gepasst pic.twitter.com/CTD1DFI1jU — Jim Panse (@mitallendrauf) 20. September 2016

Brad mit Jolie-Face sieht eigentlich ganz sexy aus - umgekehrt naja eher weniger!

Ob Jennifer Aniston wirklich so auf die Trennung ihres Ex Brad Pitt reagiert hat?

Ok, so schlimm ist die Trennung dann auch wieder nicht!

Sängerin Adele widmet dem frisch getrennten Hollywood-Ehepaar ein Konzert. Während ihrer Show am Dienstagabend in New York sagt die Sängerin, sie sei „wirklich, wirklich traurig“ über das Ehe-Aus.

Auch Madame Tussauds vollzieht Trennung

Die Figuren der beiden seien getrennt worden, teilte das Haus in London am Mittwoch per Twitter mit. Auf einem Foto ist zu sehen, dass die Wachsfiguren des einstigen Traumpaares einige Meter voneinander entfernt aufgestellt sind. Eine Nachbildung des ersten Kindes von Jolie und Pitt, Shiloh Nouvel, war 2006 schon zwei Monate nach der Geburt im New Yorker Ableger des Wachsfigurenmuseums aufgenommen worden.

Following the news that has shocked celebrity watchers worldwide, we can confirm we have separated Brad Pitt and Angelina Jolie's figures. pic.twitter.com/2juLFaZJED — Madame Tussauds (@MadameTussauds) 21. September 2016

Angebliche Geliebte dementiert Affäre

Seit den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film „Allied - Vertraute Fremde“ wurde spekuliert, ob Brad Pitt seine Noch-Ehefrau mit der Schauspielerin Marion Cotilllard betrogen haben könnte. Nun meldete sich die französische Oscar-Preisträgerin auf Instagram zu Wort.

Brangelina-Scheidung: Rosenkrieg um Kinder?

Das vormalige Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt steuert womöglich auf einen heftigen Streit um das Sorgerecht für seine sechs Kinder zu.