Misshandlungsvorwürfe gegen Brad Pitt: Doch nichts dran?

Rund um die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt ranken sich einige Gerüchte. Der Vorwurf der Kindesmisshandlung gegen Brad Pitt gehört auch dazu, ist aber laut Insidern nicht haltber.

Ein Streit über den Wolken. Mehr soll es nicht gewesen sein. Das berichtet die Klatschseite „TMZ“ unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach hätte Maddox etwas zu Brad Pitt gesagt, das diesen dann in Rage brachte. Das Einschreiten von Angelina Jolie verhinderte, dass sich aus der Situation etwas Ernstes entwickeln konnte. Dass Pitt Maddox im Schulterbereich berührt hat, werteten einige Beobachter offenbar als Angriff.

War es tatsächlich der Versuch, Maddox anzugreifen? Laut „TMZ“ ist es den Behörden fast unmöglich, in diesem Fall eine Misshandlungsabsicht zu beweisen. Die Ermittlungen des FBI, das für Gesetzesverstöße im Luftraum zuständig ist, dürften also zu keiner Anklage führen. Damit ist die Angelegenheit allerdings noch nicht vollends vom Tisch. Die Behörden am Wohnort der Familie werden sich voraussichtlich mit den Kindern unterhalten, um einen Eindruck von der Gesamtsituation im Hause Jolie-Pitt zu erhalten. (WD)

Brad Pitt: FBI ermittelt wegen Misshandlung