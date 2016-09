Jonathan Hayward / AP / picturedesk.com

Erste gemeinsame Auslandsreise von George und Charlotte

Gemeinsam mit ihren beiden Kindern sind der britische Prinz William und seine Frau Kate zu einem achttägigen Besuch in Kanada eingetroffen. Die Familie landete am Samstag in Victoria in der Provinz British Columbia.

William hatte den dreijährigen George an der Hand, der sich eher für einen Helikopter am Himmel als für das Protokoll interessierte, Herzogin Kate trug die einjährige Charlotte im Arm, als sie gemeinsam aus dem Flugzeug stiegen. Dann fuhren die vier zu der Residenz, in der sie in den kommenden Tagen wohnen werden. Das Paar wurde später ohne die Kinder offiziell mit militärischen Ehren vor dem Parlament begrüßt.

Mark Stewart / Camera Press / picturedesk.com

Familienreise als „große Herausforderung“

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, selbst dreifacher Vater, sagte an William und seine Frau gerichtet, er wisse genau, dass es „eine ganz andere Erfahrung“ sei, wenn die Familie gemeinsam reise. Zuletzt hatte das Paar Kanada vor fünf Jahren noch kinderlos besucht. Es werde nun eine „große Herausforderung“ werden, die Kinder nach einem Besuch an „unserer wunderschönen Westküste“ wieder ins Flugzeug zu bekommen, scherzte Trudeau.

Mark Stewart / Camera Press / picturedesk.com

Dichtes Programm

Nachdem ein Kinderchor die kanadische Hymne zum Besten gegeben hatte, begrüßten William und Kate die Menge, die sich vor dem Parlament versammelt hatte, schüttelten Hände, nahmen Blumen entgegen und ließen sich fotografieren. Das Paar will in den kommenden Tagen unter anderem Naturschönheiten am Pazifik besuchen und Flüchtlinge sowie kanadische Ureinwohner treffen. (AFP)