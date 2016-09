Olivia Wilde verrät Geschlecht ihres Babys und wird politisch

Was wird es denn? Diese Frage hat Schauspielerin Olivia Wilde nun mit einem Tweet beantwortet, in dem sie auch gleich gegen Donald Trump mobil macht.

Bisher war es ein Geheimnis, ob Olivia Wilde ein Mädchen oder einen Buben erwartet. Am Wochenende hat die 32-Jährige schließlich verraten, dass es ein Mädchen wird. „Als jemand, der eine Tochter bekommt, hat mich das tief im Inneren getroffen“, schrieb die Schauspielerin zu einem Tweet von Hillary Clinton. Die Präsidentschaftskandidatin postete nämlich ein Video mit sexistischen Aussagen Donald Trumps. (WD)

As someone who is about to have a daughter, this hits me deep in my core. #NeverTrump https://t.co/BIG4J0mkM6