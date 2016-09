So schaut das „Nevermind“-Baby heute aus

Vor 25 Jahren haben Nirvana ihr Album „Nevermind“ veröffentlicht. Das Cover, auf dem ein Baby unter Wasser zu sehen ist, ist heute eines der berühmtesten überhaupt. Nun wurde mit dem „Baby“, das mittlerweile schon 25 Jahre alt ist, das Fotoshooting wiederholt.

Spencer Elden war gerade einmal ein paar Monate alt, als sein Foto für das Cover des Nirvana-Albums ausgewählt wurde. Viel mitbekommen von dem damaligen Hype hat er logischerweise nicht. „Es ist cool, aber komisch Teil von etwas zu sein, an das ich mich nicht einmal erinnern kann.“, berichtet er der „New York Post“.

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/BARM7vt7lM pic.twitter.com/r1uZBvxcE0