Naomi Watts und Liev Schreiber sind kein Paar mehr

In Hollywood ist erneut eine Beziehung gescheitert: Naomi Watts und Liev Schreiber sind kein Paar mehr, wie sie selbst am Montag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung verkündet haben.

Darin heißt es: „In den vergangenen Monaten sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es die beste Art ist, als Familie in die Zukunft zu gehen, wenn wir uns als Paar trennen.“

Nathan Denette / PA / picturedesk.com

Keine Scheidung nötig

„Mit viel Liebe, Respekt und Freundschaft wollen wir unsere Kinder gemeinsam großziehen und diese neue Phase erkunden“, haben die britische Schauspielerin und ihr US-Kollege erklärt. Die beiden sind seit elf Jahren ein Paar und haben zusammen zwei Söhne, verheiratet sind sie nicht gewesen.

Die Trennung erfolgte nur eine Woche nach dem Auseinanderbrechen von Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt. (APA/AFP)