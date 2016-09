Schräger als „Gangnam Style“: Dieser Clip begeistert das Netz

Der japanische Comedian und DJ Kosaka Daimaou begeistert momentan das Netz mit einem bizarren Song. Das Video zu „Pen-Pineapple Apple-Pen“ wurde bereits 4 Millionen Mal geklickt.

In dem Video ist die von Kosaka Daimu kreierte Kunstfigur Piko-Taro in einem gelben, gemusterten Outfit zu sehen. Dieser singt beziehungsweise rappt in seinem ein minütigen Song über einen Apfel, eine Ananas, genauso wie über Stifte.

Von vielen wird das Video mit „Gangnam Style“ von Psy, das mittlerweile die 2 Milliarden-Marke bei den Views geknackt hat, verglichen. Beide erreichten innerhalb kürzester Zeit sehr viele Klicks. Ob Piko-Taros Song aber ebenfalls einen solchen Erfolg erfahren wird, wird sich erst zeigen. (JP)