Claudia Otte / ChromOrange / picturedesk.com

Niederösterreich wird Kürbisland Nummer 1

Wo werden die meisten Kürbisse bei uns angebaut? In der..... nein, seit heuer nicht mehr in der Steiermark sondern in Niederösterreich. Was sagen die Steirer dazu?

Ö3- Drivetime-Show mit Olivia Peter am 27. September 2016

In Niederösterreich sind heuer die meisten Kürbisse angebaut worden. Die steirischen Kernölproduzenten nehmen´s relativ gelassen.

Kerne kommen schon lange aus Niederösterreich

Das Rohmaterial für’s echte steirische Kürbiskernöl kommt nämlich schon lange zu einem guten Teil aus Niederösterreich, erklärt Franz Labugger von der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl:

„Neben einem großen Teil der Steiermark sind auch fünf Bezirke in Niederösterreich und drei im südlichen Niederösterreich Anbaugebiete. Diese Kerne aus Niederösterreich müssen in die Steiermark gebracht werden, hier verpresst und auch das ist dann steirisches Kürbiskernöl. Deshalb haben wir jetzt gemeinsame Kerne für ein gemeinsames Öl.“

Kürbisanbau geht sich allein in der Steiermark nicht aus

„Der Kürbisertrag ist ja abhängig von der Witterung, von der Befruchtung. Wir haben vor einigen Jahren schon einmal kein Kürbiskernöl mehr gehabt, weil einfach die Kerne nicht zur Verfügung gestanden sind.“

Für Kürbiskerne bekommen die Bauern im Vergleich zu Getreide übrigens recht gute Preise und deshalb hat sich die Anbaufläche für Ölkürbisse in den letzten drei Jahren in Österreich verdoppelt.

Wenn’s um die Menge geht, ist Niederösterreich seit heuer Kürbisland Nummer 1, aber das Kernöl bleibt echt steirisch. (Petra Mödlhammer)