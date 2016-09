Achtjähriger beeindruckt mit Ehrlichkeit

Weil ihm beim Spielen ein kleines Missgeschick passiertist, hat sich ein achtjähriger Bub zweimal „gestellt“. Einmal bei der Klassenlehrerin und einmal bei der Polizei. Am Ende ist er für seine Ehrlichkeit belohnt worden.

Passiert ist die Geschichte in Schweinfurt in Deutschland, berichtet die „Main-Post“. Beim Spielen ist dem kleinen Buben ein kleiner Stein gegen den Kofferraum eines Autos gefallen. Das hat ihn so sehr belastet, dass er sofort mit seiner Lehrerin darüber gesprochen hat.

Kleines Malheur, großes schlechtes Gewissen

Die Lehrerin hat sich das Auto angesehen, aber nichts gefunden. Den Achtjährigen hat das schlechte Gewissen aber weiter geplagt. Zuhause hat er seinem Vater von dem Vorfall erzählt. Und schließlich hat sich der wiederum mit der Polizei in Verbindung gesetzt, um dafür geradezustehen, wenn doch ein kleiner Lackschaden am Auto entstanden wäre.

Was aber nicht der Fall war - die Besitzerin des Wagens war aber von so viel Ehrlichkeit dermaßen beeindruckt, dass sie dem Buben zum Dank ein Glas Honig geschenkt hat.