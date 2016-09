Gerhard Deutsch / KURIER / picturedesk.com

Haubengenuss zum Beislpreis: Hier isst man gut und günstig

Eigentlich wird er ja erst heute Abend veröffentlicht: der „Gault Millau“ - DER Restaurantführer, der die Besten der Besten auszeichnet. Wer heuer die begehrten Hauben ergattert hat, ist noch streng geheim - aber exklusiv für Ö3: die besten Preis-Leistungs-Hits.

Haubenküche kann man auch genießen, ohne sein Sparbuch auflösen zu müssen. Wo, das hat uns „Gaul Millau“-Herausgeber Karl Hohenlohe verraten:

Wien

Gastwirtschaft Huth 13 Punkte/1 Haube (Hauptspeisen ab € 8.90)

Grünauer 14 Punkte/1 Haube (Hauptspeisen ab € 9,80)

Meixner 14 Punkte/1 Haube

Rudi’s Beisl 13 Punkte/1 Haube

Niederösterreich

Pollak’s Retzbacherhof (Unterretzbach) 13 Punkte/1 Haube

Gasthof Nährer (Kappeln an der Perschling) 13 Punkte/1 Haube

Buchingers Gasthaus (Riedenthal) 14 Punkte/1 Haube

Zum lustigen Bauern (Zeiselmauer) 14 Punkte/1 Haube (Hauptspeisen ab € 8.50)

Oberösterreich

Almtalhof (Grünau im Almtal) 13 Punkte/1 Haube

Aichinger (Nußdorf am Attersee) 13 Punkte/1 Haube

Weindlhof (Mauthausen) 14 Punkte/1 Haube

Landgasthaus Zur Nocken Toni 14 Punkte/1 Haube

Salzburg

Zum Bierführer (Goldegg am See) 13 Punkte/1 Haube

Friesacher (Anif) 13 Punkte/1 Haube

Seekarhaus (Obertauern) 13 Punkte/1 Haube

Winkler (Neumarkt am Wallersee) 14 Punkte/1 Haube

Vorarlberg

Montafoner Stube (Schruns) 13 Punkte/1 Haube

Adler (Krumbach) 13 Punkte/1 Haube

Krone (Hittisau) 14 Punkte/1 Haube

Wälderhof (Lingenau) 14 Punkte/1 Haube

Tirol

Wilder Mann (Lans) 13 Punkte/1 Haube

Wirtshaus Bärenbichl (Jochberg) 13 Punkte/1 Haube

Kundler Klamm (Kundl) 14 Punkte/1 Haube

Lanersbacher Hof (Tux) 14 Punkte/1 Haube

Burgenland

Zum alten Weinstock (Rudersdorf) 14 Punkte/1 Haube

Zur Dankbarkeit (Podersdorf) 13 Punkte/1 Haube

Wirtshaus im Hofgassl (Rust) 14 Punkte/1 Haube

Kärnten

Bärenwirt (Hermagor) 14 Punkte/1 Haube

Seebacher (Gnesau) 13 Punkte/1 Haube

Alte Point (Arriach) 13 Punkte/1 Haube

Harry’s Farm (Ledenitzen) – Steaks 13 Punkte/1 Haube

Steiermark

Gasthof zum Bergmann (Turrach) 14 Punkte/1 Haube

(das „Wirtshaus des Jahres“, eine Auszeichnung, die heuer zum ersten Mal verliehen wird)

Hasewend’s Kirchenwirt (Eibiswald) 13 Punkte/1 Haube

Kaminstub’n (Deutschlandsberg) 13 Punkte / 1 Haube

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 28. September 2016 (JK)