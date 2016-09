Promi-Hacker bekennt sich vor Gericht schuldig

In den USA hat sich ein Hacker des Diebstahls von Nacktaufnahmen von Prominenten wie Jennifer Lawrence und Kate Upton schuldig bekannt. Sein Schuldeingeständnis machte Edward Majerczyk am Dienstag vor einem Gericht in Chicago.

Der 29-Jährige hatte sich der Anklage zufolge Zugang zum Apple-Dienst Icloud und zu E-Mail-Konten von mehr als 300 Menschen verschafft, darunter mindestens 30 Prominente. Dort stahl er demnach Videos und Bilder, darunter auch Nacktaufnahmen.

Schuldbekenntnis für geringere Strafe

Das Schuldeingeständnis ist Teil eines Deals, den Majerczyk mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hat. Ihm entsprechend erklärte sich der 29-Jährige in einem Anklagepunkt schuldig, nämlich „des illegalen Eindringens in geschützte Computer zur Beschaffung von Informationen“. Die Verbreitung der intimen Aufnahmen im Internet bestritt er aber.

Jordan Strauss / AP / picturedesk.com

Die Staatsanwaltschaft erklärte sich in dem Deal bereit, eine Haftstrafe von nur neun Monaten zu fordern. Eigentlich hatten dem Angeklagte bis zu fünf Jahre im Gefängnis gedroht. Das Strafmaß soll am 10. Januar verhängt werden.

Erfolg durch Phishing

Zwischen November 2013 und August 2014 waren Nacktbilder und intime Fotos und Videos von mehreren Stars im Internet aufgetaucht, darunter neben Hollywoodstar Lawrence und Model Upton beispielsweise auch Schauspielerin Kirsten Dunst.

Um an das brisante Material zu gelangen, stellte M. seinen Opfern offenbar eine Falle: Der Staatsanwaltschaft zufolge schickte er ihnen E-Mails, die angeblich von Internet-Providern kamen, mit der Aufforderung, sich auf einer anderen Internetseite einzuloggen. Dadurch kam er an die Zugangsdaten für die Konten der Betroffenen. (AFP)