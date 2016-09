Nie wieder Schlange stehen dank selbstfahrender Sessel

Nie wieder anstehen müssen. Das verspricht Autohersteller Nissan. Das Unternehmen hat nämlich die Technik aus modernen Autos in selbstfahrende Sessel eingebaut.

Statt sich in eine Warteschlange zu stellen und in Trippelschritten aufrücken zu müssen, setzt man sich nun in einen dieser Sessel, die dann selbständig nachrücken. Sobald man der erste in der Schlange ist und drankommt, fährt der Sessel wieder ans Ende der Schlange zurück. (WD)