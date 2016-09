„Feuerteufel“ war Feuerwehr-Kommandant

Jetzt steht fest, wer der Serienbrandstifter von Wolfsbach im Bezirk Amstetten ist: Es ist der Feuerwehr-Kommandant selbst, wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichten.

Der Feuerwehrkommandant sei voll geständig, sagt Erich Rosenbaum, Leiter des Bereichs „Brand“ im Landeskriminalamt Niederösterreich. Nach Angaben der NÖN hat es sieben Mal es in der Gemeinde Wolfsbach gebrannt, der erste Fall hat sich am 7. Juli dieses Jahres ereignet, der letzte am 24. September.

So hat der 37-Jährige, der bei einer Feuerlöscher-Firma arbeiten soll, unter anderem ein Hackschnitzellager, den Gemeindestadl und den Hackschnitzelbunker der örtlichen Volksschule in Brand gesteckt.

Private Probleme als Motiv?

Rosenbaum stellt dazu fest: „Es ist das erste Mal, dass wir einen Feuerwehrkommandanten selbst als Brandstifter entlarvt haben.“ Bislang soll der Mann nicht polizeilich auffällig gewesen sein.

Private Probleme, Scheidung und Unterhaltszahlungen sollen das Motiv für die Brandstiftungen gewesen sein. Er hätte auf diese Weise „aufgestauten Druck“ abbauen wollen. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft. (JK)