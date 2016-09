Sony Music

Das ist der „Neue“ von Thorsteinn Einarsson

Sein Sommer war geil. Dank „Kryptonite“. Sein Herbst soll auch geil werden. Wegen seines neuen Songs „Swingset“. Thorsteinn Einarsson ist ein Mann für jede Jahreszeit.

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer präsentiert jede Woche eine Neuvorstellung in den Ö3-Austro-Charts.

Da war in diesem Sommer zunächst das isländische Fußballmärchen bei der Euro in Frankreich. Das Match gegen England hat sich Thorsteinn Einarsson gemeinsam mit James Cottriall angeschaut. Danach war sein englischer Wortschatz um einige wertvolle Kraftausdrücke reicher.

„Schönster Tag meines Lebens“

Dann war da natürlich noch sein Auftritt auf der Ö3-Bühne beim Donauinselfest. „Das war der schönste Tag meines Lebens“, erinnert sich Thorsteinn Einarsson, noch immer mit Gänsehaut, an die Menschenmassen, die ihn bejubelt haben. Und dazu ist den ganzen Sommer über sein Hit „Kryptonite“ auf Ö3 gelaufen.

Vollgas in den Herbst

Ein Besuch am Oktoberfest in München war ein erster Pflichttermin, um sich würdig auf die neue Jahreszeit einzugrooven. Mit Maß und ohne Ziel. „Keine Ahnung, wieviele Liter Bier ich da in mich hinein geschüttet habe“, stöhnt Thorsteinn Einarsson in Erinnerung an den Kater danach. Umso nüchterner seine Ansage für den Herbst: „Swingset wird mindestens ein genauso großer Hit wie Leya oder Kryptonite.“ Da schwingt übrigens kein Größenwahn, sondern einfach nur gesundes Selbstvertrauen mit.

Unschuldige Liebe

Es geht um die erste Liebe, die man als Kind erfährt, pur und simpel, ohne all die Komplikationen, die dann meist später damit verbunden sind. Dem isländischen Mädchen, seiner ersten Liebe im Kindergarten, mit der er gemeinsam geschaukelt hat, hat er den Song vorab zukommen lassen und sie war begeistert.

Seine wehmütigen Erinnerungen an diese unschuldige Liebe hat Thorsteinn Einarsson in einen melancholischen Song gepackt, mit entspannten Acoustic-Folk-Sounds, und mit einer für seine Verhältnisse erstaunlich zurück genommenen Stimme, die ja sonst eher wie eine Naturgewalt daher kommt. Könnte also wieder ein Hit und somit tatsächlich ein geiler Herbst für Thorsteinn Einarsson werden. Ohne das jetzt allzu sehr hochschaukeln zu wollen.

Steckbrief Thorsteinn Einarsson

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.