„Findet Dorie“ - Nemo schwimmt auf Rekordkurs

Pixars oscapreisgekrönter Animationshit „Findet Nemo“ ist einer der erfolgreichsten Trickfilme aller Zeiten. Die aktuelle Fortsezung „Findet Dorie“ hat es in den USA aber schon geschafft den Vorägner zu übertreffen und den Rekord für den erfolreichsten Animationsfilm aller Zeiten einzustellen.

Dorie, die blaue Paletten-Doktorfisch-Dame ohne Kurzzeitgedächtnis lebt inzwischen glücklich und zufrieden mit Nemo und Marlin im Korallenriff, als sie einen Geistesblitz hat: Irgendwo da draußen müsste doch ihre Familie sein, die vielleicht längst nach ihr sucht. Und so startet Dorie mit Marlin und Nemo in das größte Abenteuer ihres Lebens, das sie durch den Ozean bis zum berühmten Meeresbiologischen Institut in Kalifornien führt.

Bei der Suche nach ihren Eltern bekommt Dorie Unterstützung von den schillerndsten Persönlichkeiten des Instituts: Da ist der mürrische Oktopus (beziehungsweise Septopus) Hank, der nur noch sieben Tentakel hat, den Wärtern aber dennoch regelmäßig durchs Netz geht. Beluga Bailey glaubt, dass sein Echolot kaputt ist, und Walhai Destiny entpuppt sich als extrem kurzsichtig. Trotz gewisser Handicaps wachsen Dorie und ihre Freunde bei diesem witzigen Abenteuer über sich hinaus und entdecken die magische Kraft von Freundschaft und Familie.

P.A. Straubingers Filmkritik

„Findet Dorie“ punktet mit deutlich mehr Action als der Vorgänger, überzeugt animationstechnisch auf ganzer Linie, hat aber auch ein paar Längen und in Sachen Herz, Humor und Geschichte bleibt Nemo die Nummer eins.

Auch wenn „Findet Dorie“ also keine Ausnahme von Regel der schwächeren Fortsetzung darstellt ist es noch immer gute Familienunterhaltung.

Bringt 7 von 10 rasant-fortgesetzte Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Ö3-Wecker mit Philipp Hansa am 28. September 2016

Filminfo

Animation / USA 2016

Länge: 103 Minuten

Regie: Andrew Stanton, Angus MacLane

