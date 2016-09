Schott Jiri / CTK / picturedesk.com

So oft halten wir unser Handy in der Hand: 3 Stunden täglich

Das hat eine neue Studie ergeben: Spannend ist vor allem, was wir Österreicher am allermeisten mit dem Smartphone machen.

92 Prozent aller Handys sind Smartphones , das zeigt der Mobile Communications Report 2016.

Die Uhr ist das wichtigste

Die am häufigsten genutzte Funktion am Handy ist die Uhr. 79 Prozent schauen dafür aufs Handy. Erst dann kommt das Telefonieren, für das 77 Prozent der Befragten das Handy am öftesten benützen.

Instant Messaging löst SMS ab

SMS haben ausgedient, die meisten Smartphone-User nützen Instant Messaging erklärt Studienautor Klaus Oberecker. 83 Prozent der Befragten nutzen Whatsapp, bei den unter 29jährigen sind es sogar 92 Prozent.

Handy-Shoppen wird immer wichtiger

Fast zwei Drittel der Österreicher surfen mit dem Smartphone im Internet. Und auch beim Einkaufen spielt das Handy eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zum Preise vergleichen und um Infos und Produktbewertungen zu suchen. Wirklich eingekauft wird dann allerdings doch lieber im Geschäft, am Laptop oder PC. Als Grund dafür nennen die meisten, dass ihnen Einkaufen am Handy zu unübersichtlich, zu mühsam oder zu unsicher ist. (Petra Mödlhammer)

