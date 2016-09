Jim Smeal / BEImages / picturedesk.com

Adele erreicht Diamantstatus in Rekordzeit

Die 28-jährige Ausnahmekünstlerin bricht so gut wie jeden Rekord, den es derzeit zu brechen gibt. Genauso hat sie nun in Rekordzeit den Diamantstatus mit ihrem Album „25“ erreicht.

Der Verband „Recording Industry Association of America“ hat der Sängerin rund 10 Monate nach der Veröffentlichung von „25“ den Diamantstatus verliehen. Dies bedeutet, dass Adeles Album allein in den USA mehr als 10 Millionen Mal verkauft worden ist und damit 10-faches Platin und deshalb auch Diamant erreicht hat.

Xl/Beggars Group (Indigo)

Keine Künstlerin und kein Künstler hat es vor ihr geschafft, in dieser kurzen Zeit so eine große Anzahl an Alben zu verkaufen. Mit ihrem letzten Album „21“ hat die Sängerin ebenfalls diesen Meilenstein erreicht, doch damals hat sie rund zwei Jahre und nicht nur 10 Monate gebraucht.

Mit dem Diamantstatus reiht sich Adele in eine Liste namenhafter Künstlerinnen und Künstler ein, bestehend aus beispielsweise Nirvana, Whitney Houston, Mariah Carey, den Beatles und auch Prince. (JP)