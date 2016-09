Wenig Staus am Wochenende

Das milde Wetter am Samstag lockt viele Wanderbegeisterte auf die Berge. Messen, Märkte und Feste unterhalten die Daheimgebliebenen. Und so manche Wochenendbaustellen prüfen unsere Geduld.

Wochenendbaustellen in Wien

Auf der A23, der Wiener Südosttangente, gibt es auch an diesem Wochenende Bauarbeiten am Knoten Prater. Umfangreiche Sperren sind notwendig:

Richtung Kagran ist die Abfahrt Richtung Zentrum gesperrt. Weiche am besten über die Gürtelabfahrt und die Schlachthausgasse aus

Richtung Graz ist ebenfalls die Abfahrt Zentrum gesperrt. Weiche auch hier am besten über die Gürtelabfahrt aus.

Auf der A4, vom Flughafen kommend, ist die Auffahrt auf die Tangente Richtung Graz gesperrt. Fahre geradeaus weiter bis zur Stadionbrücke und auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Erdberger Lände, zurück Richtung Tangente.

Asfinag

Die Bauarbeiten werden am Montag um 5.00 Uhr abgeschlossen sein.

Bei den Wiener Linien gibt es Gleisbauarbeiten: Die Linie U4 fährt am Samstag und Sonntag nicht zwischen den Stationen Spittelau und Heiligenstadt. Steige am besten auf die Straßenbahnlinie D um. Der D-Wagen fährt tagsüber im 5-Minuten-Intervall.

Donaubrücke Mauthausen frei

Die geplante baustellenbedingte Sperre fällt aus. Aufgrund des schönen Wetters konnten die Bauarbeiten schon letztes Wochenende abgeschlossen werden.

Herbstmessen

In Wieselburg findet dieses Wochenende die „Bau&Energie“ statt, in Wels die „Retter“ – eine Messe für Sicherheit und Einsatzorganisationen. Tierfreunde kommen in Tulln auf ihre Kosten bei der „Du und das Tier“ mit der größten Kleintierschau Österreichs.

Ein Klassiker ist die Grazer Herbstmesse, die seit mehr als 100 Jahren stattfindet und heuer wieder an die 70.000 Besucher anlocken wird. Hier gibt es den größten Vergnügungspark der Steiermark und heuer erstmals die „Grazer Wiesn“. Die wenigen Parkplätze rund um das Messegelände sind erfahrungsgemäß schnell ausgelastet. Am besten, du parkst beim Parkplatz Fröhlichgasse oder Raifeisenstraße. Oder du kommst mit den Öffis: Die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 halten am Jakominigürtel, bei der Stadthalle, in der Fröhlichgasse und in der Münzgrabenstraße.

Urfahraner Markt in Linz

Dirndl und Lederhose auspacken, in Urfahr beginnt am Samstag der Herbstmarkt! Rund um das Marktgelände gibt es kaum Parkplätze. Aber mit den Straßenbahnlinien Linien 1 und 2 (Samstagnacht die Linie N1) erreichst du den Urfahrener Herbstmarkt bequem und stressfrei.

Simmeringer Straßenfest und Höhenstraßenlauf in Wien

Die Simmeringer Hauptstraße ist am Samstag zwischen der Molitorgasse und dem Simmeringer Platz in der Zeit von 7:00 bis 22:00 Uhr gesperrt.

Die Höhenstraße von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr zwischen dem Leopoldsberg und der Keylwerthgasse.

Wanderwetter, auch für Kühe

Der Samstag eignet sich für einen Wanderausflug in die Berge, auch wenn das Wetter von Westen her langsam schlechter wird. Bevor in höheren Lagen langsam Schnee fällt wird es Zeit für die Almabtriebe. Einen großen, traditionsreichen Almabtrieb kannst du live in Mayrhofen im Zillertal verfolgen. Mit Blumen und Glocken geschmückte Tiere werden nach dem Sommerurlaub wieder ins Tal geführt. Auf der B169 wird es, weniger wegen der Kühe, mehr wegen der vielen Touristenbusse in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr zu Verzögerungen kommen.

Peter Kneffel / dpa / picturedesk.com

Letztes Wochenende beim Münchner Oktoberfest

Beim 183. Münchner Oktoberfest auf der „Wiesn“ wird am Montag die letzte Maß ausgeschenkt. Unter den erwarteten zehntausenden Besuchern werden an diesem Wochenende auch wieder viele Österreicher sein. Wenn du über Salzburg und den Walserberg anreist, musst du dich wegen der Grenzkontrollen auf Wartezeiten einstellen.

Obwohl kurz nach der Grenze auf zwei Kontrollspuren abgefertigt wird, reicht der Stau hier immer wieder bis zum Knoten Salzburg und auf die A10, die Tauernautobahn, zurück. In diesem Fall zahlt es sich aus, rechtzeitig auszuweichen, etwa ab Salzburg-West zur B1 oder über die B155 und den Grenzübergang bei Freilassing. In München selbst gibt es rund um die Theresienwiese nur wenige Parkmöglichkeiten, am ehesten noch beim Schlacht- und Viehhof in der Zenettistraße. Von dort sind es nur wenige Gehminuten zum Festgelände. Besser, du parkst bereits am Rand von München und fährst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Oktoberfest.