Selena Gomez ist die neue Instagram Queen

Die 24-Jährige hat es geschafft. Sie ist die Instagramerin mit den meisten Abonnenten weltweit und erreicht somit einen Meilenstein.

100 Millionen Menschen folgen ihr und aus diesem Grund darf sich Selena Gomez nun die erfolgreichste Instagramerin der Welt nennen. Absurd ist dabei, dass sie ihre gute Freundin Taylor Swift schlägt. Diese liegt mit 94,11 Millionen Followern „nur“ auf Platz 2.

MediaPunch / Rex Features / picturedesk.com

Die „Same Old Love“- und „Hands To Myself“-Sängerin hat seit circa 6 Wochen nichts mehr auf der Social Media-Plattform gepostet. Das hindert sie anscheinend aber nicht daran ordentlich an Abonnenten zuzulegen. Warum Gomez derzeit so inaktiv auf Instagram ist, ist nicht bekannt. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass es ihr gesundheitlich nicht besonders gut gehen dürfte. Angeblich lässt sie sich derzeit aufgrund einer Depression in einer Klinik behandeln. (JP)