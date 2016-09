Formel 1- Pilot kracht mit Hendel zusammen

Der schwedische Rennfahrer Marcus Ericsson hat jenseits der Formel 1 einen Unfall gehabt: Er ist mit 45 km/H in Phuket in Thailand mit einem Huhn zusammengestoßen:

„Das Huhn ist davon gelaufen, es war ein großes Huhn. Meinem Fahrrad und mir ist es wesentlich schlechter ergangen“, kann Marcus Ericsson heute im Ö3-Wecker schon wieder lachen. Und das, obwohl er Prellungen und Hautabschürfungen hat.

Passiert sei der Vorfall, nachdem er mit 45 Stundenkilometern auf dem Rennrad unterwegs war- und ihn das Huhn zu Fall gebracht habe. Im Gegensatz zu ihm sei es unverletzt geblieben.

Hitting a (big) chicken doing 45km/h is not to recommend 🙈 but I'm all patched up and ready for the weekend 👍🏻😎 #ME9 pic.twitter.com/npZmatpOo6

Der Vorfall hat Marcus Ericsson sichtlich beschäftigt. In einem zweiten Tweet schreibt er:

And believe it or not the chicken kept on running!! Not sure what they feed the chickens in Thailand because that was a big hit! 💪🏻🐣