Brad Pitt: Drogentest & heimliches Treffen mit der Ex

Brad Pitt soll sich vor 2 Monaten mit seiner Ex-Freundin Jennifer Aniston getroffen haben. Genauso unterzieht er sich angeblich freiweilig einem Drogentest.

Um Brangelina will es einfach nicht ruhig werden: Derzeit wird berichtet, dass sich Brad Pitt mit seiner Ex-Freundin Jennifer Aniston, die er 2005 für Angelina Jolie verlassen hat, vor zwei Monaten getroffen haben soll. Angeblich sollen sie in einer privaten Suite in einem New Yorker Hotel über Pitts Beziehungsprobleme geredet haben.

Doug Peters / PA / picturedesk.com

Während diese Schlagzeile in diversen Medien kursiert, dürfte Brad Pitt derzeit mit den Behörden kooperieren. Es hatte eine Anzeige gegen ihn gegeben, sowie Vorwürfe, dass er gegenüber seinem Sohn Maddox im Privatjet handgreiflich geworden ist. Das L.A. County DCFS (Department for Children, Schools and Families) ermittelt momentan. Der Schauspieler dementiert jegliche Beschuldigungen nach wie vor. Freiwillig soll er sich nun einem Drogen- und Alkoholtest unterzogen haben. (JP)

