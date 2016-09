Hitradio Ö3

Single-Premiere: Die Neue von Robbie

Einer der ganzen großen Entertainer der Gegenwart, Robbie Williams, veröffentlicht morgen seine neue Single „Party Like A Russian“.

Am 4. November erscheint das neue Album „Heavy Entertainment Show“, doch schon jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack: Morgen im „Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa und Lisa Hotwagner wird die brandneue Single „Party Like A Russian“ zwischen 8 und 9 Uhr präsentiert.

Pre-order my new album and get the title track instantly from PledgeMusic, Amazon or iTunes > https://RobbieWilliams.lnk.to/hesdeluxeFA Ein von Robbie Williams (@robbiewilliams) gepostetes Foto am 26. Sep 2016 um 6:25 Uhr

Der Sänger hat bereits elf Nummer-Eins-Alben in Folge in Großbritannien veröffentlicht. In Österreich haben es zehn Alben von Williams an die Spitze der Album-Charts geschafft.

Für sein neues Album hat er zusammengearbeitet mit bekannten Künstlern wie Ed Sheeran oder Brandon Flowers von The Killers. Bis 4. November müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn da kommt das Album heraus. Bis dahin müssen wir uns wohl mit „Party Like A Russian“ begnügen.

„Ö3 Wecker“ mit Philipp Hansa, 30. September 2016 (JP)