Hitradio Ö3/Walter Dunger

Sportfreunde Stiller: „Wir mögen euer Land“

Am 7. Oktober erscheint ihr neues Album „Sturm & Stille“. Da geht es um die Höhen und Tiefen, die sie in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Mit Philipp Hansa und dem Wecker-Team haben sie unter anderem darüber geplaudert, warum das neue Album in Österreich entstanden ist.

„Im Salzburger-Land waren wir auf einer Ski-Hütte und hatten eine gute Zeit. Wir mögen euer Land schon tatsächlich gerne“, sagen die Sportfreunde. Ihr Album sehen sie als „Medizin“, die mit zwölf Songs (15 in der Deluxe-Edition) gegen Zaudern, Zweifeln und Zögern, gegen Pessimismus, Mutlosigkeit, Engstirnigkeit, Traurigkeit und Lieblosigkeit wirken soll.

Sowohl der Albumtitel als auch der gleichnamige Song „Sturm & Stille“ beschreiben das, was diese Band um Peter Brugger, Florian „Flo“ Weber und Rüdiger „Rüde“ Linhof seit 1996 an den Punkt gebracht hat, wo sie heute stehen.

Hitradio Ö3/Walter Dunger

„Pessimismus hat keine Perpektive“

„Raus In Den Rausch!“, so der Titel des ersten musikalischen Lebenszeichens der neuen Platte, zeigt dies deutlich. Er handelt davon, Zweifel über Bord zu werfen, nicht zu hadern, nach vorne zu schauen und loszumarschieren. Ein Grundoptimismus, der den roten Faden durch das neue Album zieht. Eine Grundhaltung, die Platz für Freiheit schafft. Wagen, Machen, Gestalten. Es selbst in der Hand haben. „Pessimismus hat eine reaktionäre Komponente, Pessimismus hat keine Vision, keine Perspektive“, stellt Rüdiger Linhof fest. „Für uns war Pessimismus nie eine Option, weil Optimismus immer unser Motor war und ist.“

Die drei Sportfreunde spielen Ö3 in fümf

Band-Biographie

Sechs Studioalben („So Wie Einst Real Madrid“ (2000), „Die Gute Seite“ (2002), „Burli“ (2004), „You Have To Win Zweikampf“ (2006), „La Bum“ (2007), „New York, Rio, Rosenheim“ (2013) und ein wegweisendes „MTV unplugged“ (2009) später.

Mehrere hunderttausend verkaufter Alben

Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

sowie Millionen von Konzertbesuchern

drei ECHO-Trophäen (die letzte erst 2014)

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 30. September 2016