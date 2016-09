Touchdown für Lady Gaga: Sie spielt beim Super Bowl

Es ist offiziell: Lady Gaga wird 2017 die Halbzeitshow beim 51. Super Bowl in Houston abliefern.

Beim diesjährigen Super Bowl, dem Endspiel der Football-Liga NFL, hat Lady Gaga ja bereits die US-Hymne singen dürfen. Die Halbzeitshow bestritten damals Beyonce, Bruno Mars und Coldplay. Am 5. Februar 2017 wird Lady Gaga dann nicht die Hymne, sondern ihre größten Hits performen.

It's not an illusion. The rumors are true. This year the SUPER BOWL goes GAGA! @nfl @FOXTV @pepsi #PERFECTILLUSION #GAGASUPERBOWL pic.twitter.com/qR4O57451G