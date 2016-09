Hitradio Ö3

Frühstücken mit Thomas Stipsits und Katharina Strasser

Sie sind derzeit DAS Schauspieler-Ehepaar in Österreich: Thomas Stipsits und Katharina Straßer sind am Sonntag zu Gast bei „Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl.

Thomas Stipsits spielt den Pfarrer in „Pregau“ und bald auch einen Anwalt in den „Vorstadtweibern“. Am Samstag ist er bei der Quizshow „Spiel für dein Land“ dabei und spielt um den Sieg Österreichs. Katharina Straßer ermittelt schnell, genauso singt und spielt sie Theater. Gemeinsam ist das Paar derzeit als „Gemischtes Doppel“ im ORF zu sehen.

Am Sonntag plaudert Claudia Stöckl mit dem erfolgreichen Duo über das Leben als junge Eltern, die Eifersucht, wenn der Partner eine Liebesszene spielen muss und warum schneller Erfolg auch von großen Ängsten begleitet ist.

„Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl, 2. Oktober 2016 (JP)