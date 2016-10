Ö3-Privatkonzert: Bon Jovi live in London

Bon Jovi präsentieren am 10. Oktober im Londoner West-End-Theater Palladium ihr neues Album. „This House is not for Sale“ heißt es. Stimmt. Für dieses Ö3-Privatkonzert kann man keine Karten kaufen. Aber im Ö3-Wecker gewinnen.

Seit mehr als 30 Jahren spielen Bon Jovi nun schon in der Rockstar-Oberliga mit. Am 21. Oktober erscheint ihr neues Album „This House is not for sale“, das mehr denn je für die Integrität der Band steht. Nächstes Jahr wollen Bon Jovi wieder auf Wellttournee gehen und die großen Stadien füllen. Davor aber werden wenige auserwählte Fans in den Genuss eines exklusiven Club-Gigs kommen. Darunter auch zwei Ö3-Hörer.

Konzert im Palladium Theater in London

Am 10. Oktober treten Bon Jovi im Londoner Palladium Theater auf. Das 1910 erbaute Theater befindet sich in der Nähe vom Oxford Circus. Liza Minelli ist hier gemeinsam mit ihrer Mutter Judy Garland aufgetreten, zahlreiche Musicals wie etwa „A Chorus Line“ oder „Sister Act“ wurden im Palladium aufgeführt, Bing Crosby und Frank Sinatra haben hier legendäre Konzerte gespielt, Marvin Gaye hat hier ein Live-Album aufgenommen und Robbie Williams hat gemeinsam mit den Stars der Muppet Show die Palladium-Bühne gerockt. Und nun also Bon Jovi.

So könnt ihr Tickets gewinnen:

Bon Jovi - The Band You loved, blitzt auf ihrer Homepage kurz auf. Bevor sich der Slogan dann ändert: Bon Jovi – The Band You love. Und da wollen wir gleich einhaken: Warum liebt ihr Bon Jovi? Was bedeutet euch diese Band? Welche Erinnerungen verbindet ihr mit der Musik von Bon Jovi?

Wer also bei diesem Once-in-a-Lifetime-Event dabei sein und eine große Band in kleinem Rahmen hautnah erleben will, der schreibt uns bitte kurz ein paar Zeilen. Zur Anmeldung geht’s hier:

Am Freitag, den 7. Oktober, ziehen Robert Kratky und das Wecker-Team dann unter allen Einsendungen den Gewinner. Der Preis beinhaltet den Eintritt ins Palladium für Gewinner plus Begleitung, sowie Flug und Hotel. Wir wünschen allen Fans viel Glück! Have a nive Day!

