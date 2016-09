BE&W / picturedesk.com

Kaffee-Mythen: Was stimmt wirklich?

Am Samstag ist Tag des Kaffees, im Schnitt trinken wir 3 Tassen am Tag. Hauptsächlich übrigens nach wie vor am liebsten Filterkaffee. Aber wie gesund oder ungesund ist Kaffee eigentlich?

1. Mythos: Entzieht Kaffee dem Körper wirklich Wasser?

NEIN es stimmt nicht, Koffein erhöht zwar die Harnproduktion ein wenig, trotzdem nimmt man mit einer Tasse Kaffee gleich viel Flüssigkeit auf, wie mit einer Tasse Wasser.

2. Mythos: Kaffee hilft bei Kopfschmerzen

Das ist nicht bei jedem Menschen gleich, deswegen kann man das nicht kategorisch ausschließen, sagt der Ernährungsmediziner Dr. Kurt Widhalm:

„Bei manchen Menschen hilft eine Tasse Kaffee gegen Kopfschmerzen, aber das ist eine individuelle Sache“

Mythos 3: Kaffee macht süchtig

Der Ernährungsmediziner sagt: „Nein, eine echte Sucht, also eine Abhängigkeit von Kaffee gibt es nicht.“

Es gibt zwar laut Studien schon Menschen, die nervös reagieren, wenn sie kein Koffein bekommen, aber Entzugserscheinungen wie bei Alkohol oder Drogen gibt es nicht.

Mythos 4: Kaffee ist schlecht für den Magen

Nein, das ist auch ein Mythos. Magengeschwüre können viele Ursachen haben Schuld ist aber nicht der Kaffee. Ernährungsmediziner Dr. Kurt Widhalm: „Die alte Geschichte mit der Entstehung von Magengeschwüren hat weder Hand noch Fuß. Vor Kaffee braucht man sich sicher nicht fürchten, Kaffee hat sicher keine gesundheits-beeinträchtigenden Wirkungen.“

