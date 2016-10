Ö3-Privatkonzert mit Felix Jaehn

Eventpress Hoensch / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

Er ist DER deutsche Star-DJ und jetzt kann man ihn in kleinem, exklusiven Rahmen erleben: Ein Ö3-Gewinner und seine drei besten Freunde können in Hamburg in einer ganz speziellen Location zu den fetten Beats von Felix Jaehn eine exklusive Party feiern.

Allein die Location ist schon der Hammer. Die Elbphilharmonie, das spektakuläre Konzerthaus am Dach eines Hafenspeichers, das an ein gigantisches Schiff erinnert, könnte schon bald zu den zehn berühmtesten Sehenswürdigkeiten Europas zählen. Im Jänner 2017 wird dieses Architekturwunder offiziell eröffnet.

Als heuer die ersten Karten für die Eröffnungskonzerte im Jänner 2017 in der Elbphilharmonie in den Vorverkauf gegangen sind, ist gleich einmal die Website zusammen gebrochen – Hunderttausende wollten Karten dafür. Ein Ö3-Hörer plus seine drei besten Freunde können aber schon vorab am 8. Oktober in diese geile Location hinein spazieren und dort zu den fetten Beats von Felix Jaehn („Ain’t nobody“, „Book of Love“, „Bonfire“, etc)abshaken. Sicher eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Viel Glück!

Übrigens: Bis 4. Oktober ist im Wiener Museumsquartier noch die Roadshow der Hamburger Elbphilharmonie zu Gast, mit interaktiven Elementen, die Einblick in dieses außergewöhnliche Gebäude geben.

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

