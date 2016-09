Bao dongsheng / AP / picturedesk.com

Naturspektakel: Chinesischer Salzsee verfärbt sich rot

Die Farbe eines alten Salzsees in der chinesischen Provinz Yuncheng hat sich teilweise rot verfärbt. Der See, durch den eine breite Straße führt, zieht derzeit zahlreiche Schaulustige an.

Seit Tausenden von Jahren wird Salz aus dem See gewonnen, der wegen seines hohen Salzgehalts auch „Chinesisches Totes Meer“ genannt wird. Anders als im Toten Meer können hier allerdings Pflanzen und Tiere überleben.

Mehr dazu auf orf.at

Bao dongsheng / AP / picturedesk.com