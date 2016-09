EA

FIFA 17: Mit Profi-Tipps zum Sieg

Der österreichische FIFA-Staatsmeister Mirza Jahic verrät, wie man mit einfachen Tricks seine Freunde vor dem Bildschirm beeindrucken kann.

Der 25-jährige Mistelbacher Mirza Jahic ist auf der heimischen Konsolen fünffacher FIFA-Meister und sorgt auch außerhalb der österreichischen Grenzen für Furore. 2014 gewinnt er die deutsche virtuelle Bundesliga und bricht 2015 den Rekord für den längsten virtuellen Kick - rund 40 Stunden am Stück zocken haben ihm einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde eingebracht.

Wir haben ihn um Tipps für Hobbykicker gebeten:

Tipp 1: Kurze Pässe

In „FIFA 17“ ist des wichtig, die Angriffe mit kurzen Pässen aufzubauen. So ist das Risiko in Konter zu laufen deutlich geringer und du kommst sicherer vor das gegnerische Tor, als mit langen Steilpässen, die eher selten funktionieren.

Tipp 2: Defensive Taktik

Vor allem für Anfänger empfehle ich zu Beginn des Spiels, bei den Taktikeinstellungen ein Strich „Defensiv“ zu spielen. So steht man nähmlich viel kompakter als bei „Ausgeglichen“. Um das einzustellen, einfach zu Beginn des Spiels die Linke Pfeiltaste einmal nach links drücken.

Tipp 3: Skill-Shots

Normalerweise brauchen Skill-Shots viel Übung, aber dieser ist ganz easy erlernt - die Schusstäuschung. Wie der Name schon sagt, täuscht man mit der Kreis-Taste bzw. B-Taste und bricht diese sofort mit der X-Taste bzw. A-Taste ab.

Mirza Jahic/Privat

Online gegen den Staatsmeister zocken

Wer seine FIFA-Skills trainieren bzw. zeigen möchte, was man alles so mit seinen Fingern auf dem Kontroller anstellen kann, kann auch gegen Mirza Jahic antreten, der bietet regelmäßig „Play Against Mirza“ FIFA-Sessions online an.

„Play Against Mirza“

Anpfiff für den virtuellen Kick - FIFA 17

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 1. Oktober 2016 (SC)