Coldplay machen 2017 Station in Österreich

Das Konzertjahr 2017 ist um ein weiteres Highlight reicher: Ihre „A Head Full Of Dreams Tour 2016/2017“ bringt Coldplay am 11. Juni ins Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Auf ihrer Facebook-Seite hat die Band um Chris Martin mit einer blinkenden Animation bereits vor ein paar Tagen verraten, in welchen Länder sie im kommenden Jahr Halt machen werden.

Gepflegte Melancholie und eingängie Melodien

Coldplay sind binnen eines Jahrzehnts von einem Geheimtipp zu einer Erfolgsband geworden, die mit ihrem markanten Mix aus gepflegter Melancholie und schneidenden Gitarrenriffs Stadien füllt. Der entwaffnende Hit „Viva La Vida“ machte die Briten 2008 endgültig zu Weltstars.

Auf ihrem aktuellen Album „A Head Full Of Dreams“ glänzen Chris Martin und Co. wieder mit buntem Pop. Das Album fühle sich „ein bisschen wie ein Finale, wie die letzte Szene“ an, erklärte Chris Martin bei der Veröffentlichung 2015.

Charles Sykes / AP / picturedesk.com

Auflösen will sich die Gruppe mit Guy Berryman, Jonny Buckland und Will Champion aber noch lange nicht. „Bei all dem, was derzeit auf der Welt passiert, bin ich einfach dankbar dafür am Leben und in einer Band mit meinen besten Freunden zu sein“, so Chris Martin.

