So funktioniert das Haustier auf Zeit

Sich eine Katze auf Zeit mieten - den Hund für ein paar Stunden mit anderen teilen. Tanja Linke, Jungunternehmerin aus Linz, bringt seit Anfang September mit ihrer Plattform „PETtogether“ Haustierbesitzer und Tierfreunde zusammen.

Tier aussuchen oder Profil anlegen

Drei Schritten zum eigenen Haustier - zumindest vorübergehend. Registrieren, Haustier aussuchen, Abholung ausmachen. Als Haustierbesitzer legt man ein Profil an. Man beschreibt die Eigenschaften des Tieres, ob es gut mit Kindern kann oder ob es eine besondere Pflege braucht. Über 20.000 Mal wird die Seite pro Woche angeklickt - täglich kommen neue Tiere vom Hund bis zur Schlange dazu. Gemeinsam mit ihren Kollegen Johannes Knierzinger und Christian Derwein hat Tanja Linke die Plattform PETtogether ins Leben gerufen und auch selbst programmiert.

Lebewesen sind keine Gegenstände

Natürlich kann man Tiere jetzt nicht so einfach wie Autos oder Wohnungen teilen - Nur wenn die Chemie zwischen Mensch und Tier passt, kann ein Petsharing-Team funktionieren. Meist merkt man relativ schnell, ob sein Hund mit der neuen Bezugsperson zurecht kommt, oder die Katze sich nur hinter der Couch verkriecht und es gar nicht passt. Durch PETtogether können Menschen ihr gemeinsames Interesse an Tieren teilen, ganz gleich ob kurzfristig für einen Spaziergang, längerfristig für Urlaube oder auf Dauer als neue Bezugsperson für das Tier.

Tiere sind oft allein

Knapp 3 Millionen Haustierbesitzer gibts in Österreich - oft fehlt aber einfach die Zeit für das Tier. Wer acht Stunden am Tag arbeiten geht, weiß oft nicht, was er mit seinem Haustier machen soll, oder hat ein schlechtes Gewissen, dass das geliebte Haustier den ganzen Tag allein in der Wohnung ist. Jetzt sagen sicher viele: „Warum schafft man sich dann überhaupt ein Tier an?“ Naja auch Lebenssituationen ändern sich. Tanja Linke hat das am eigenen Leib erfahren - mit der Geburt ihrer Tochter hat sich einiges geändert. Auch Jasmin Rieder vom Österreichischen Tierschutzverein ist der Meinung, bevor ein Hund acht Stunden allein zu Hause ist, ist es eine schöne Sache, wenn jemand Zeit hat und sich mit einem Hund oder anderen Haustier beschäftigt. Grundsätzlich sollt man sich das ganze aber gut überlegen. Für Tiere ist es nicht gut, wenn sie eine Beziehung zu einem aufbauen und dann hat man plötzlich keine Lust mehr, sich um das Tier zu kümmern. Also auch wenn es nicht das eigene Haustier ist, hat man eine große Verantwortung.

Besitzer und Tierfreunde werden zusammengebracht

Das meiste Angebot Tiere zu teilen gibts derzeit in Linz und in Wien. Das Service ist kostenlos - mittlerweile wird an einer App gearbeitet, damit man auch unterwegs Tiere teilen kann.

Tierarztsuche

Auf der Website findet sich auch ein Untermenü, zur Tierarztsuche in der Umgebung, mit über 10.000 in Österreich registrierten Tierärzten. Falls das Haustier auf Zeit also mal krank wird, hilft auch hier die Plattform weiter.

