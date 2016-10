LAURENT BENHAMOU / Action Press/Sipa / picturedesk.com

Kim Kardashian wurde mit Waffe bedroht

Rapper Kanye West hat am Sonntagabend (Ortszeit) ein Konzert in New York wegen eines „Notfalls in der Familie“ abgebrochen.

Dieser Zwischenfall entpuppte sich als ein Überfall auf seine Frau Kim Kardashian in Paris, wie der Sender CNN unter Berufung auf eine Sprecherin des US-Promisternchens berichtete.

Der TV-Star sei von zwei maskierten Männern, die sich als Polizisten verkleidet hatten, mit vorgehaltener Waffe bedroht worden. Kardashian, die zu den Modewochen nach Paris gereist war, sei „ziemlich durcheinander, aber ansonsten unverletzt“, zitierte CNN die Sprecherin des Sternchens. (APA/dpa/LI)