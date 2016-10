Erster Blick auf den neuen „Fluch der Karibik“-Streifen

Im fünften Teil der Piraten-Saga bekommen es Johnny Depp und Co. mit Ex-Bond-Bösewicht Javier Bardem zu tun.

In „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ geht Bardem als Captain Salazar auf die Suche nach Jack Sparrow, der im Teaser-Trailer allerdings noch mit Abwesenheit glänzt. Salazar hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Piraten zu töten.

Für „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ trägt Johnny Depp wieder das Piratenkostüm von Kapitän Jack Sparrow. Auch Orlando Bloom als Will Turner und Geoffrey Rush als Captain Hector Barbossa feiern ein Comeback. In einer Gastrolle zu sehen: Ex-Beatle Paul McCartney.

Die Regie hat das norwegische Duo Joachim Rönning und Espen Sandberg übernommen. Filmstart ist für Mai 2017 geplant.