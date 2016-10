FIRST LOOK / First Look / picturedesk.com

Austronauten besuchen Österreich Während des „Community Day“ am 5. Oktober 2016 besuchen AstronautInnen und KosmonautInnen in kleinen Gruppen zahlreiche Orte in ganz Österreich. 2016 findet der jährliche ASE Kongress – der XXIX Planetary Congress – in Österreich vom 03.-07. Oktober 2016 statt. 100 Astronauten aus 21 Ländern diskutieren über DIE zukünftigen Projekte der Raumfahrt.

Neben der „internationalen Zusammenarbeit“ und der privaten Raumfahrt gibt’s vor allem ein Top-Thema - die „Expedition Mars“ Gastgeber des Kongress ist Franz Viehböck – Österreichs erster und einziger Mann im All.

Am “Community Day” am 05. Oktober 2016 vermitteln 100 Astronauten und Kosmonauten die Faszination Weltraum in ganz Österreich. Hier geht’s zum Terminkalender. (LI)