Google

Das kann das neue Smartphone Pixel von Google

Der US-Internetgigant stellte am Dienstag in San Francisco sein neues Smartphone namens Pixel vor.

Google habe alles selbst konzipiert, sagte Rick Osterloh, Chef einer neuen Hardware-Abteilung des Konzerns, mit Verweis auf die Hardware selbst und die Android-Software.

Kernstück des neuen Smartphones ist der Google Assistant, eine künstliche Intelligenz für den Nutzer. Google attackiert seinen Mega-Konkurrenten Apple und dessen iPhone.

Die Geräte sind mit einem 5-Zoll-Bildschirm oder einem 5,5-Zoll-Bildschirm erhältlich. US-Kunden können das Smartphone für 649 Dollar (579 Euro) bekommen, das entspricht ungefähr dem Preis der jüngsten iPhone-Modelle.

Die Vorbestellungen begannen am Dienstag außer in den USA auch in Deutschland, Australien, Kanada und Großbritannien.Wann das Gerät hierzulande erhältlich sein wird, ist noch offen.

Die Kamera präsentierte Google als die „beste“, die es jemals in einem Smartphone gegeben habe. Der Konzern lockte die Nutzer zudem mit einem unbegrenzten Online-Speicherplatz und ultraschneller Ladeleistung.

(apa/ Anastasia Lopez)