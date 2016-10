Kilometerlange Staus: Lkw geriet auf A8 in Brand

Ein Sattelzug mit Waschpulver hat auf der Innkreisautobahn (A8) Mittwochfrüh zu brennen begonnen. Laut ersten Angaben touchierte der Lkw nach einem Reifenplatzer eine Betonwand und fing Feuer. Die Folge waren kilometerlange Staus.

Kurz vor 4.00 Uhr dürfte ein Reifen des Lasters geplatzt sein, so die ersten Angaben der Einsatzkräfte und des Kraftfahrers. Daraufhin sei der Waschmittel-Lkw in dem Baustellenbereich zwischen Haag am Hausruck und Ried im Innkreis in Fahrtrichtung Suben gegen eine Betonleitwand gefahren.

Sperre in Fahrtrichtung Suben noch Stunden

Dabei dürfte der Treibstofftank aufgerissen worden sein und das Sattelkraftfahrzeug geriet in Vollbrand, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Haag, Mario Wilflingseder. Vier Feuerwehren wurden alarmiert, der Brand soll ersten Informationen zufolge bereits unter Kontrolle sein. Weil die Ladung gesichert und umgeladen werden muss, wird die Sperre laut Polizei voraussichtlich noch bis Mittag andauern.

Stau in Fahrtrichtung Linz

Für den Frühverkehr bedeutete das mitunter mehr als eine Stunde Zeitverlust. Bis zu sechs Kilometer stauten sich die Fahrzeuge vor der Ableitung in Fahrtrichtung Suben.

Länger war der Stau in der Gegenrichtung, da nur eine Fahrspur frei war.

