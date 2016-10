Evan Vucci / AP / picturedesk.com

In diesem Softporno hatte Trump eine Gastrolle

Es werde derzeit viel über Sexvideos gesprochenen, erklärte Clintons Sprecher Nick Merrill mit Blick auf die von Trump angestoßene Debatte. Doch nun tauche ausgerechnet der Republikaner selbst in einem Erwachsenenfilm auf.

Trump hatte bereits nach dem ersten Fernsehduell mit Clinton, bei dem er nach überwiegender Einschätzung schlechter abschnitt als seine demokratische Kontrahentin, Anfang der Woche mit einer härterer Gangart gedroht.

Als ihm Clinton Frauenfeindlichkeit vorgeworfen habe, habe er die Affären ihres Ehemannes ansprechen wollen, sagte er nach der Debatte. Er habe dies aber gelassen, da sich die Clinton-Tochter Chelsea während des TV-Duells im Saal befunden habe.

Sexskandale zum Wahlkampfthema

Die demokratische Kandidatin verurteilte unterdessen Trumps Feldzug gegen die frühere Schönheitskönigin Alicia Machado, die er bereits in der TV-Debatte beleidigt hatte.

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. September 2016

In einer Serie von Botschaften im Internetdienst Twitter setzte Trump seine Attacken gegen die aus Venezuela stammende Ex-Miss-Universe am Freitag fort und beschimpfte sie als „widerlich“. Diese Tiraden seien selbst für Trumps Verhältnisse „verrückt“, sagte Clinton bei einem Wahlkampfauftritt in Florida.

Gastauftritt in Softporno

Trumps Entrüstung über ein angebliches Sexvideo, in dem Machado zu sehen sei, könnte sich zudem als Eigentor erweisen.

Oh my god, Trump's porn credit was on his IMDb page the whole damn time. https://t.co/OZd9VAFEBJ pic.twitter.com/qlJheVM3Gu — Nate Goldman (@NateGoldman) 30. September 2016

Das Online-Portal Buzzfeed veröffentlichte einen Ausschnitt aus einem Softporno, in dem Trump einen Kurzauftritt hat.

Donald Trump appeared in a 2000 Playboy softcore porn https://t.co/1r5FlAy8Pm pic.twitter.com/629Kh2jr8T — BuzzFeed (@BuzzFeed) 30. September 2016

In dem „Playboy“-Videos aus dem Jahr 2000 empfängt der Unternehmer Models in New York und spritzt Champagner auf das „Playoboy“-Logo auf einer Limousine.

