Rückruf: Gefahr durch diese Gasherde und Wäschetrockner

Der Hausgerätehersteller BSH muss wegen möglicher Sicherheitsprobleme bei bestimmten Gasherden eine Reparaturaktion starten. Auch Wäschetrockner sind in Überhitzungsgefahr.

Betroffen sind rund 170.000 Gas-Standherde der Marken Bosch oder Siemens aus dem Produktionszeitraum Jänner 2009 bis Oktober 2011, die überwiegend in den Niederlanden, in Belgien und Deutschland verkauft wurden, wie BSH am Dienstag in München mitteilte.

Unter bestimmten Umständen könne es zu einem unkontrollierten Gasaustritt kommen und in äußerst seltenen Fällen ein Explosionsrisiko entstehen. In den Jahren 2013 und 2014 hatte BSH nach Sicherheitshinweisen ähnliche Reparaturaktionen bei bestimmten Geschirrspülern und Trocknern gestartet.

So kann man das Gasgerät prüfen

Auch mögliche Kunden in Österreich können auf dieser Internetseite Gerätedaten eingeben und so prüfen, ob das entsprechende Produkt betroffen ist. Laut einer Pressesprecherin von BSH Hausgeräte Österreich wurden die betroffenen Herde auch hierzulande verkauft, wie viele konnte sie zunächst nicht sagen.

Brandgefahr bei Wäschetrocknern

Bei einer Anzahl von Wäschetrocknern der Marke Siemens, die im Jahr 2002 gefertigt wurden, kann es zu einer Überhitzung eines elektrischen Bauteils kommen, was in sehr seltenen Fällen zu einer potentiellen Brandgefahr führen kann. Hier kannst du überprüfen, ob dein Gerät betroffen ist.

(apa/Anastasia Lopez)