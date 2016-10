Centfox

Die Insel der Superkinder

Tim Burton, Hollywoods Meister des Skurilen, bringt mit der Bestsellerverfilmung „Die Insel der besonderen Kinder“ ein schräges Fantasymärchen um Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten in die Kinos - mit dabei Eva Green und Samuel L. Jackson als Bösewicht.

Inhalt

Als Jake (Asa Butterfield) verschiedene Hinweise findet, die Realität und Zeit auf rätselhafte Weise auf den Kopf zu stellen scheinen, entdeckt er einen geheimen Zufluchtsort, „Die Insel der besonderen Kinder“. Je mehr Jake über die Bewohner der Insel und über ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten erfährt, desto mehr wird ihm bewusst, dass Sicherheit nur eine Illusion ist und dass Gefahr in Gestalt von übermächtigen, unsichtbaren Feinden überall lauert. Jake muss unbedingt herausfinden, was wahr ist, wem er trauen kann und wer er selbst wirklich ist.

ORF.at

zurück von weiter

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

„Die Insel der besonderen Kinder“ punktet mit schrulligen Charakteren, perfekten Spezialeffekten und visueller Opulenz. In der zweiten Hälfte verliert die Geschichte aber an Schwung und Samuel Jacksons Bösewicht fehlt es leider an Bedrohlichkeit.

Kurz: Ein Mix aus Superheldengeschichte und düsterem Fantasy-Märchen im typischen Tim-Burton-Stil.

Bringt 6 von 10 fantastisch-schrullige Movie-Minute Empfehlungspunkte.

Filminfo

USA 2016 / Fantasy

Darsteller: Eva Green, Judi Dench, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield

Regie: Tim Burton

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 6. Oktober 2016