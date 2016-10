Mann sucht Augenzeugen von seinem Heiratsantrag

Er selbst ist nämlich zu betrunken gewesen, und hat die Antwort vergessen. Deshalb sucht er jetzt via Zeitungsanzeige Augenzeugen.

Passiert ist das ganze im deutschen Münster am 24. September – die Anzeige hat er jetzt in einer Zeitung geschalten. Seine Freundin will ihm die Antwort übrigens nicht verraten…