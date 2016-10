Kylie Minogue will erst nach Homo-Ehe-Einführung heiraten

Die australische Sängerin Kylie Minogue (48) und ihr Verlobter Joshua Sasse (28) wollen erst heiraten, wenn Australien die Homo-Ehe einführt. "Wir können „Ich will" sagen, wenn ihr es auch könnt“, schrieb die Musikerin auf Twitter.

Der Brite Sasse hatte kurz zuvor in einem Fernsehinterview gesagt, dass das Paar sich nicht wohl dabei fühle zu heiraten, bis die Gesetze geändert würden.

„Als ich hörte, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in Australien illegal ist, war ich verblüfft.“

Beau @joshuasasse #loveislove 💞 We can say 'I Do' when you can too! https://t.co/frpH1MBUbE