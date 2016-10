JEON HEON-KYUN / EPA / picturedesk.com

Ausverkauft: Gewinn 21-Pilots-Tickets

Ausverkauft! Für das Ö3-Konzert von Twenty One Pilots am 5. November in der Wiener Stadthalle gibt es schon längst keine Tickets mehr.

Wahnsinnig beliebt waren die Tickets, umso schneller war das Konzert des US-amerikanisches Musikerduos ausverkauft. Zwei von unseren zehn Tickets könnten mit etwas Glück bald dir gehören. Du musst hier nur eine Frage richtig beantworten!

Noch mehr Ö3-Konzerte

Twenty One Pilots sind nicht die einzigen Stars die nach Österreich kommen: ob Red Hot Chili Peppers, Wanda, Parov Stelar, Christina Stürmer oder David Guetta...sie alle werden für ein Ö3-Konzert auf der Bühne stehen. Hier findest du alle Infos!