Graz-Marathon am sonst verkehrsarmen Wochenende

In Graz ist Sonntag Marathontag. Viele wichtige Verbindungen quer durch die Stadt sind gesperrt. In Innsbruck lockt die Herbstmesse viele Besucher in die Landeshauptstadt. Und auch sonst erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion eine eher ruhige Reisezeit auf Österreichs Straßen am Wochenende.

Am Sonntag gehören viele Straßen in Graz den Marathonläufern. Der Rundkurs quer durch die Stadt wird zweimal umlaufen. Start und Ziel ist bei der Grazer Oper. Der nördliche Wendepunkt befindet sich auf der Wienerstraße bei der Andritzer Reichsstraße, der südliche in Liebenau auf der Conrad von Hötzendorf-Straße bei der Evangelimanngasse in der Nähe des Stadions.

Der Startschuss fällt am Sonntag um 10 Uhr bei der Oper. Die Laufstrecke ist teilweise schon ab 7 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. Betroffen sind unter anderem der Ring, die Grabenstraße zwischen Andritzer Reichsstraße und Grazerstraße, der Schönaugürtel Richtung Westen und die Conrad-von-Hötzendorf-Straße ab der Evangelimanngasse. Auch sechs Brücken sind gesperrt: Die Keplerbrücke, die Hauptbrücke, die Tegetthofbrücke, die Radetzkybrücke, die Augartenbrücke und die Bertha von Suttner-Friedensbrücke (halbseitig).

Am besten weichst du großräumig aus, z.B. über die A2 und die A9 über den Plabutschtunnel.

Im öffentlichen Verkehr werden die Linien 1, 5, 7, 13, und 26 im Schienenersatzverkehr geführt. Viele Buslinien werden umgeleitet.

Schon vorab sind wegen der Vorbereitungen gesperrt:

• ab Freitag, 7 Uhr die Franz Graf-Allee bei der Oper

• ab Samstag, 11 Uhr der Burg- und der Opernring sowie die Wilhelm-Fischer-Allee

Alle Detailinfos und den Streckenplan findest Du hier.

Innsbrucker Herbstmesse

Bis Sonntagabend lockt die Herbstmesse viele Besucher zum Innsbrucker Messegelände. Im Nahbereich besteht Staugefahr, es gibt nur wenige Parkmöglichkeiten.

Am besten parkst du in einer Park and Ride-Anlage. Am Freigelände der Olympiaworld stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, von hier fahren kostenlos Shuttlebusse zum Messegelände und wieder retour.

Vom Hauptbahnhof ist die Messe in wenigen Gehminuten erreichbar. Vom Westbahnhof fährt die Straßenbahnlinie 1 direkt zum Haupteingang.