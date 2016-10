Lewis Hamilton: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts

Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton fühlt sich im WM-Zweikampf mit Nico Rosberg vom göttlichen Beistand verlassen. Aber nicht nur das - ihn scheinen auch Fragen zu seiner aktuellen Pechsträhne mittlerweile ziemlich zu nerven.

Durch einen Motorschaden hatte Hamilton zuletzt den sicher geglaubten Sieg in Malaysia eingebüßt und liegt vor den fünf verbleibenden Saisonläufen 23 Punkte hinter Mercedes-Teamkollege Rosberg.

Genervt von den Rückschlägen im Formel-1-Titelduell vergnügte sich der Weltmeister bei der Fragestunde des Weltverbands lieber mit Blödeleien auf seinem Smartphone, als sich auf seine PR-Pflichten zu konzentrieren. Hamilton ist das Reden und Sinnieren über seine Notlage im WM-Zweikampf vor den verbleibenden fünf Saisonrennen anscheinend leid. „Der Kerl da oben will wohl nicht, dass ich gewinne“, sagte der Brite am Donnerstag kurz angebunden, ehe er sich wieder seinem Handy zuwandte. Seinen Auftritt als Häschen auf Snapchat fanden nicht alle anwesenden Medienvertreter lustig.

I agree, the FIA press conference format is static, but you can't defend this. pic.twitter.com/yBRoXBymkA — Ben Hunt (@benjhunt) 6. Oktober 2016

Vor dem Rennen in Suzuka am Sonntag bestritt Hamilton erneut, dass er wegen der Technik-Defekte in diesem Jahr das Vertrauen in sein Team verloren habe. „Dieses Team ist meine Leidenschaft“, so Hamilton.

Neues Rennen, neues Glück

Beim Grand Prix von Japan am Sonntag in Suzuka will Hamilton wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 6. Oktober 2016 (APA/dpa/CC)